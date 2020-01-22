Meral Akşener'den 'fotoğraf' açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun beyanatı var

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, AKP'nin hedef aldığı tiyatro oyuna ilişkin, 'Kılıçdaroğlu'nun bir beyanatı var. 'HDP ile herhangi bir iletişimin, bu kanalın açılabilmesi için HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması gerekiyor' sözleri. Eşler üzerinden ne söyleyebiliriz ki' dedi.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da parti genel merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun birlikte izlemesine ilişkin soruya yanıt veren Akşener, "Oradaki fotoğrafın CHP'nin kurumsal sistemi içerisinde bir karşılığı var mıdır bilmiyorum" dedi.

Akşener, "Siyasilerin eşleri tiyatroya gitmiş. 'Megri Megri'de hiç Emine Hanım'dan bahsettim mi? CHP'nin kurumsal yapısı eğer bu tiyatroda ortaya çıkan fotoğrafla eş değerse başka bir şey. Ama benim sizin bildiğiniz en son Kılıçdaroğlu'nun bir beyanatı var.'HDP ile herhangi bir iletişimin, bu kanalın açılabilmesi için HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyması gerekiyor' sözleri. Eşler üzerinden ne söyleyebiliriz ki" diye konuştu.

Başkanlık sistemine ilişkin de konuşan Akşener, "Erdoğan'ın bu nefes alma problemini gördüğüne inanıyorum. İyileştirilmiş parlamenter sisteme Sayın Erdoğan'ın adım atacağını düşünüyorum" dedi.