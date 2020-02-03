Meral Akşener elindeki anket sonuçlarını açıkladı

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, bu ay eline geçtiğini söylediği üç anketin sonucunu açıkladı.

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, ellerine ulaşan son anket sonuçlarına göre parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini düşünen yurttaşların oranının yüzde 64'e kadar yükseldiğini söyledi.

Akşener, "Bu ay, çeşitli firmalardan gelen anketlere göre, birinde yüzde 54, birinde yüzde 64, birinde yüzde 63 oranında parlamenter sistem talebi var. Başkanlık sistemini savunanların oranı sadece yüzde 35" dedi.

Akşener'in Yerel Yönetimler Çalıştayı’nda yaptığı konuşmadan başlıklar şöyle:

Bu millet pek çok şeye sabreder ama oyunun yok sayılmasını affetmez. İktidara en büyük ders İstanbul’da verildi. Aramızda belediye başkanları belediye meclis üyesi arkadaşlarımız var. Çok büyük bir göreviniz var. İYİ Parti’nin iyi belediyecilik anlayışını anlatacaksınız. İyi işlere evet, kötü işlere hayır diyeceksiniz. Önemli bir iş yapıyorsunuz. Sizler teşkilatımızdaki çok önemli uç beylerisiniz. Hırsızlığın, kötülüğün karşınızda, iyi işlerin fakirin, fukaranın mağdurların yanında olacaksınız. Siz yetmezseniz biz çözeceğiz ama bize bilgi vereceksiniz.

ŞAKA GİBİ BİR ÜLKE

Bir başka şey yapıyoruz şu anda Türkiye’de insanlar dini inançları, mezhepleri etnik kökenleri üzerinden politika aracı oldu. Biz politikaya başladığımızda seçmen velinimetti. Özellikle ANAP-DYP rekabeti açısından söylüyorum. Seçmen, baktı ki vaatler yerine getirilmiyor o zaman ANAP’a oy veriyorum derdi.2002’den sonra asgari müştereklerin ortadan kaldırılmasına yönelik pis bir siyasi dille insanların korkutulduğu bir siyasi atmosferde geçti.

İnsanlar arasındaki iletişim azaldı, insanlar arasında duvarlar oluştu. Biz bunu reddederek yola çıktı. Verilerin ışığında bir şey fark ettik. İktidar partisi canı istiyor, hakaret ediyor. Vatandaşın gerçek gündemiyle alakası olmayan özellikle sayın Kılıçdaorğlu’nun cevap vermesine neden olan siyasi bir atmosfer… Sayın Erdoğan Saray’a çıkığı andan itibaren vatandaşından koptu. Bir futbolcu, aldığı cezayı Sayın Erdoğan’ın aldırdığını düşündü. Şaka gibi bir ülke…