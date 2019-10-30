Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu tamamlanıyor: 35 bin araç garantisi verildi

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarının bazı kesimleri trafiğe açıldı. Proje Müdürü Selim Sönmez, 35 bin garanti araç sayısı olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu ve bağlantı yollarındaki bazı kesimleri trafiğe açıldı.

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü’nün organizesinde Buruncuk Gişeleri’nde düzenlenen törende konuşan Proje Müdürü Selim Sönmez, 50 kilometre otoyol, 41 kilometre bağlantı yolu açıldığını söyledi.

Sönmez, trafik yoğunluğuna göre garanti araç sayısının 35 bin olduğunu belirtti.

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, 14 kavşak, 3 servis bölgesi, 7 noktada ücret toplama gişesi, 10 viyadük ve 11 köprüden oluşuyor. Bağlantı yolları da dahil edildiğinde 76,8 km uzunluğunda olan ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan otoyol, IC İçtaş-Astaldi-Kalyon Ortak Girişim Grubu (OGG) tarafından yapılıyor. projede günde 35- 40 bin arası aracın geçişi öngörülüyor.