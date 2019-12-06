Memura soruşturma yetkisi Erdoğan'da...

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen teklife göre, Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni yetkisi Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"la, memurlar hakkındaki soruşturma yetkisi de düzenlendi.

Düzenlemeye göre, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında soruşturma izin yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak.

ÖDENEKLER SARAY'DAN

Kanuna göre, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Ödenek ve Yollukları ile Temsil Ödenekleri Hakkında Kanun kapsamında yapılacak ödemeler, Cumhurbaşkanı yardımcıları için Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, bakanlar için görevlendirildikleri son bakanlık bütçesinden karşılanacak. Görevi sona eren Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında da bu hüküm uygulanacak.