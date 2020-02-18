Melih Gökçek onlara da parsel parsel dağıtmış...

AKP’li Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başkan olduğu dönemde alınan imar kararlarından Emre Uslu ile Önder Aytaç'ın da yararlandığı ortaya çıktı.

AKP’li Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde başkan olduğu dönemde alınan imar kararlarından şu anda kaçak olan Cemaatçilerin de yararlandığı ortaya çıktı. Ankara Keçiören Belediyesi bölgesinde bulunan Saray’da kurulan ikinci konut kooperatifinden yine tanıdık Cemaatçiler çıktı. Şu anda kaçak olan Önder Aytaç ve eşinin yöneticisi olduğu kooperatifte Emrullah (Emre) Uslu da hisse sahibi olarak görülüyor.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in haberine göre, Kooperatifin adı “İrem Asma Bahçeleri Konut Yapı Kooperatifi” olarak kayıtlara geçmiş durumda. Kooperatifin başkanı, 2014 yılında hakkında çıkarılacak yakalama kararını önceden öğrenerek yurtdışına çıkan ve halen kaçak pozisyonunda olan eski Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç olarak görülüyor. Aynı zamanda kooperatifin muhasip üyeliğini ise yönetime giren Yasemin Tecimer üstlenmiş. Aytaç ile birçok ortak program yaptığı bilinen Tecimer, eşinden ayrılmasının ardından Önder Aytaç’la evlendi. Aytaç’ın İngiltere’de yaşadığı, zaman zaman Afrika ülkelerine serbestçe seyahat ettiği sık sık basına yansıyor.

KOLAYLIK SAĞLANDI

Her türlü kolaylığın ve rantın sağlandığı kooperatifin tanınmış Cemaatçilerden birisinin de Emre Uslu olduğu evraklara yansımış durumda. Gerçek adı “Emrullah” olan, Fethullah Gülen’in bir dönem ABD’de korumalığını yapan, daha sonra “akademisyen-yazar” olarak da çalışan Emre Uslu da kaçak durumda. Halen ABD’de lüks içinde yaşayan Uslu’nun kooperatif kayıtlarında adresi “Şemsipaşa Mahallesi, 17. Sokak, No: 8/5 Küçükköy/İstanbul” olarak görülüyor.

HER SORUNU ‘ÇÖZDÜLER!’

Yurttaşlardan Kemalettin Demir, TOKİ’nin arsayı Cemaatçilere satmasını yargıya taşıdı. Demir, dilekçesinde sağlanan kolaylıkları şöyle anlattı: “Saray Belediye Başkanı Hasan Coşkun’un koordinesinde mera vasfındaki bu arazilerin Saray Belediyesi’nin kasasından 200 bin TL’ye yakın bir bedel ödenerek önce mera vasfı kaldırılmıştır. Sonra TOKİ’ye devri sağlanmış ve daha sonra da apar topar Eskişehir yolundaki Tema Park arazisi satışı ilanında sadece ufak bir satırda yer verilmek suretiyle ilan edilerek, rekabet şartlarının oluşması amaçlanmadan daha doğrusu oluşmasına fırsat verilmeksizin blok şekilde satışı yapılmıştır.”