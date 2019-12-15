Melih Gökçek, Bülent Arınç'a açtığı davayı kaybetti

Melih Gökçek kendisine, 'Altı kirli, ahlaksız, çirkef ve üç harfli' dediği gerekçesiyle Bülent Arınç'a açtığı tazminat davasını kaybetti.

Bülent Arınç'ın 2017 yılında sosyal medya üzerinden Melih Gökçek'e yönelik yaptığı paylaşımlarda, "Yalancı, iftiracı, çirkef, ahlaksız, altı kirli, üç harfli" sözlerinin ardından Arınç'a dava açan Gökçek'e, Ankara İstinaf Mahkemesi'nden kötü haber geldi.

Söz konusu ifadeler nedeniyle kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle açılan 50 bin TL'lik tazminat davası için mahkeme tazminat talebinin reddine karar verdi.

O dönem Gökçek'in Ankara Büyükşehir Belediye başkanı olduğuna atıfta bulunan ve Gökçek'in "şok edici eleştirilere açık olması" gerektiğini belirten mahkeme, "Bülent Arınç'ın paylaşımlarının tartışılmasında kamusal yarar bulunduğuna" hükmetti.