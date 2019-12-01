Beşiktaş'taki Şairler Parkı'nda bulunan Melih Cevdet Anday'ın heykeli yandı. Heykelde hasar oluşurken, yangını çıkaran 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Beşiktaş Akaretler'de bulunan Şairler Parkı'ndaki Melih Cevdet Anday'ın heykeli yandı.

Parkta 4 kişinin ısınmak için ateş yaktığı ve söndüremediği söylenirken, heykelin zarar gördüğü belirtildi.

Beşiktaş Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, parktaki bir grubun Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak istediği belirtilerek, "Emniyet birimlerimiz tarafından olaya müdahale edilerek 4 kişi gözaltına alınmış ve haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.