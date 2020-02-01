Mehmet Torun: Madem yanlıştı Kızılay kabul etmeseydi

Torunlar Holding’in sahiplerinden Mehmet Torun, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na bağış yapma kararını 15 Temmuz sonrası aldığını söyledi. Torun, 'Ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay’a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi' dedi.

Torunlar Holding’in sahiplerinden Mehmet Torun, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı 8 milyon dolar bağışa ilişkin açıklamada bulundu.

HaberTürk'ten Muharrem Sarıkaya’nın sorularını yanıtlayan Torun, Kızılay üzerinden bağış yapma kararını "15 Temmuz sonrası aldığı ve bundan da geri adım atma niyetinde olmadığını" söyledi.

Torun, “Ben bu bağışın şerefiyesinin Kızılay’a kalmasını istiyorum. Madem yanlıştı, Kızılay kabul etmeseydi” dedi.

Verdiği 8 milyon doların, 2017 yılı için çıkarılan vergi meblağından çok daha yüksek olduğunu savunan Torun, “Vergiden daha fazlasını bağışlamışım. İnsan daha fazlasını vergiden kaçınmak için bağışlar mı?” diye sordu. Torun, “Kamuyla bizim hak ediş nispetinde taahhüdümüz yoktur” diye konuştu.

Torun, "TÜRGEV’e 31 ev almışsınız zaten, neden doğrudan yardım yapmadınız?" sorusuna ise, "Uygun görmüyorum, buna cevap vermeyeceğim" yanıtını verdi.