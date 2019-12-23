Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri vazgeçirmek lazım, sonuçları ağır olur

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, 'Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım. Aksi takdirde çok ağır sonuçları olur' dedi.

Bir dönem İçişleri Bakanlığı görevi yapan Mehmet Ağar, AKP içinden çıkan yeni partilere ilişkin açıklamada bulundu.

Independent Türkçe'nin haberine göre Ağar, Suriçi Grubu'nun düzenlediği etkinlikte “milliyetçi - muhafazakâr iktidarı parçalamak için siyasi teşebbüslerin olduğunu" söyledi.

Ağar, yeni partilere ilişkin yaptığı yorumda Türkiye'nin bir eşik atlamak üzere olduğunu ve bu süreçte bedel ödediği söylerken, "Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım. Aksi takdirde çok ağır sonuçları olur" dedi.