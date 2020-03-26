Medipol'den açıklama: Personeli ücretsiz izne zorlamadık

Medipol Üniversitesi Hastanesi, yeni koronavirüs salgını sonrası senelik izni olmayan personelin ücretsiz izne zorlandığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sahibi olduğu bilinen ancak dün "ilişkimi kestim" dediği Medipol Üniversitesi'nden yapılan açıklamada personelin ücretsiz izne zorlanmadığı savunuldu.

Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, senelik izni olmayan personelin, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ücretsiz izne çıkarıldığı şeklindeki haberlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

'ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ'

Kovid-19 bulaş riskini en aza indirmek için sağlık hizmetini aksatmadan çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada "Bu bağlamda tıbbi hizmetler dışında çalışan idari ve destek hizmetlerimiz için bu birimlerdeki ihtiyacı karşılayacak asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaktadır. Bu uygulamalar sırasında hiçbir personelimiz ücretsiz izne zorlanmadığı gibi çalışma mevzuatı açısından bir mağduriyet doğmamasına da büyük özen gösterilmektedir" denildi.

Açıklamada "Bu nedenlerle sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyona en fazla ihtiyaç duydukları şu dönemde, bazı basın organlarında, özellikle de sosyal medyada kurumsal tavrımızın aksi yönünde yer alan birtakım maksatlı, kasıtlı ve önyargılı yayınların tamamen gerçek dışı olduğunu, kurumlarımızı yıpratmaya yönelik bu tür yayın ve paylaşımlar ve bunların sahipleri hakkında her türlü yasal yollara başvurulacağını kamuoyunun bilgilerine ve takdirlerine sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN KOCA 'İLİŞKİMİ KESTİM' DEMİŞTİ, YÖNETİMDE KARDEŞLERİ VAR

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında kurucusu olduğu Medipol'de çalışanların ücretsiz izne zorlandığı haberlerine ilişkin soruya "Bu tip şeylere inanmayın. Bakın ben ilişkimi kestim. Son 1-1.5 yılda oradaki arkadaşlara sorun, beni kaç kez görmüştür. Bu süreçte böyle bir durum asla söz konusu değil. Bu algıları oluşturmak isteyenler var, lütfen bunlara inanmayın" yanıtını vermişti.

Ancak, ticaret sicil kaydında yer alan; 3 Ocak 2020 tarihinde şirketin yönetim kurulu atamalarına ilişkin listeye göre Medipol Üniversitesi'ni, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kardeşi Özer Koca yönetiyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Özer Koca, üniversitenin mütevelli heyetinde yer alıyor. Yönetimde de Sağlık Bakanı Koca’nın bir diğer kardeşi Nusret Koca yer alıyor.

Ayrıca üniversitenin kurucu vakfı olan TESA’nın Yönetim Kurulu Üyesi de yine Bakan Koca’nın ailesinden olan Serdal Koca.