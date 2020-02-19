Medeni Yıldırım davasında raporlar hâlâ hazırlanmadı

Lice'de protesto sırasında öldürülen Medeni Yıldırım davasında mahkemenin 1 yıl önce TRT, TÜBİTAK ve ATK’den istediği raporların yine hazırlanmadığı belirtildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi’nde, 28 Haziran 2013’te yapılan kalekol protestosunda askerlerin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitiren 19 yaşındaki Medeni Yıldırım'ı "olası kastla öldürmekten" yargılanan er Âdem Çiftçi'nin yargılandığı davanın 9’uncu duruşmasına yarın Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, olayın meydana gelmesinden sonra soruşturma safhasının uzun sürmesi nedeniyle dava, ancak olayın ardından 2 yıl sonra açılabildi.

Mahkemenin 7 Şubat 2018'de istediği ilk bilirkişi raporunun gelmemesinin üzerinden bir yıl 12 gün geçerken, 16 Mayıs 2019'dan beri bilirkişi raporu için her duruşmada müzekkere yazılmasına karar verdiği ATK, TÜBİTAK şu ana kadar herhangi bir raporu mahkemeye ulaştırmadı.



Mahkemenin yarın görülecek duruşmada ilgili kurumlara rapor hazırlaması için yeniden müzekkere yazması bekleniyor.