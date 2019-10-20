Meclis'ten 'Hamidiye' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait su markası Hamidiye'den su alımların durdurulduğu iddialarına TBMM'den yanıt geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki olan Hamidiye'den su alım anlaşmasını sonlandırıldığına dair haberlere ilişkin Meclis'ten açıklama geldi

Meclis'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir internet sitesindeki haberde yer alan TBMM’nin Hamidiye Su ile anlaşmasını sonlandırdığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. TBMM’ye (Ankara) Hamidiye Su eskiden beri zaten alınmamaktadır. İstanbul’daki sosyal tesislerimizde ise var olan sözleşme gereği Hamidiye Su alımı devam etmektedir" denildi.