Meclis'teki imar tartışmaları 'üzerine' Gökçek: Şeytan birisinin haşatını çıkart diyor

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı 16. oturumu itiraf içeren diyaloglara sahne oldu. Gökçek'in bu diyaloglar 'üzerine' yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı 16. oturumu ilginç diyaloglara sahne oldu.

Eski dönemde de Belediye Meclis Üyesi olan ve son seçimlerde Mamak Belediye Başkanı seçilen AKP'li Murat Köse, meclis kürsüsünde itiraf gibi konuşma yaptı.

Köse konuşmasında, “İYİ Parti Grup Başkan Vekili konuşmasında eski yaptıklarımızı anlatmamızı söyledi. Bu çok doğru. Eski Meclis'te yaptıklarımızı burada sırayla anlatacağız size. Eski yaptıklarımız derken, ben burada bir dönem Meclis Üyeliği yaptım. Eskiden imar konularında yapılan şeyleri de anlatayım mı? Siz bunları da istiyor musunuz? Siz hodri meydan dediğiniz için biz de hodri meydan diyoruz. Eski yaptıklarımızı, bir takım insanların imar konusunda neler yaptığını anlatacağız inşallah” dedi.

Bu sözlerin üzerine AKP Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık da “Haram yiyen kimse ortaya çıkarılsın” dedi.

Açıklama Ankara'da 23 yıl belediye başkalığı yapan Melih Gökçek'i akıllara getirdi. Gökçek’in imar konusunda yaptıklarını dönemin AKP Sözcüsü Bülent Arınç, “Gökçek Ankara’yı parsel parsel sattı” diyerek itiraf etmişti.

Gökçek ise dün yaptığı paylaşımda tartışma yaratacak ifadeler paylaştı.

Gökçek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şeytan birisinin haşatını çıkart diyor... Davam müsaade etmiyor... İnan olsun sokağa çıkacak, insan yüzüne bakacak hali kalmaz... Ya sabır celle celalühu...” diye yazdı.