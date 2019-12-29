Meclis’te sorulan on sorudan dokuzu yanıtsız kaldı

Meclis’te milletvekillerinin sorduğu 10 sorudan dokuzu yanıtsız kaldı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli bir rekora imza atarak 1260 soru önergesinden sadece yedisine yanıt verdi.

Meclis'te milletvekillerinin etkinliği her geçen gün azalıyor.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, gensoru hakkı elinden alınan ve bakanları sadece bütçe görüşmeleri sırasında Genel Kurul sıralarında görerek soru sorma imkanı bulan milletvekilleri, ellerindeki tek soru mekanizması olan yazılı soru önergelerini 15 bin 317 kez bakanlara ve Cumhurbaşkanlığı’na yöneltti. Toplam 15 bin 317 yazılı soru önergesinin bin 492'sine yanıt verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından yapılan çalışmaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bin 260 soru önergesinin sadece yüzde 0,55’i olan yedi tanesine yanıt verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da kendisine sunulan 478 soru önergesinin yalnızca yüzde 0,83’ü olan dört tanesini yasal süresinde cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yöneltilen bin 30 soru önergesinden sadece yüzde 1,16’sına denk düşen 12 tanesi yanıtlanırken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise bin 111 soru önergesinden yüzde 1,44’ü olan 16 tanesine yanıt verdi.

YASAL SÜREYİ DİKKATE ALMADILAR

İlgezdi’nin yaptığı çalışmaya göre, süresinde yanıtlanmadığı için gelen kağıtlarda yayınlanan soru önergelerinde ise Adalet Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birinci oldu.

Adalet Bakanlığı'na sunulan bin 936 soru önergesinin yüzde 88,63’e denk gelen bin 716 tanesi süresi içinde yanıtlanmadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 998 soru önergesinin yüzde 88,37’si olan 882 tanesini yanıtlamadı. Yanıt vermeyen bakanlıklarda üçüncü sırada yüzde 80,19'la İçişleri Bakanlığı yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, bin 11 soru önergesinin 891’i yanıtlanmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Bir bakanlık kendisini denetleme görevi olan milletvekillerin sorularının yüzde 99,5’ine yanıtlamıyor. Böyle bir oran olabilir mi? Bu bakanlar görevlerini suiistimal etmektedir. Genel olarak zaten yanıt verme oranının yüzde 10 bile olmaması yeni sistemin denetimden kaçtığının kanıtıdır. Anayasa ve Meclis İçtüzüğü'ne göre soru önergelerinin 15 günlük süre içinde yanıtlanması gerekiyor. Oysa bırakın yasal süresi içinde yanıt vermeyi, günde 25 soru önergesinin yanıtlanmadığı bir süreci yaşıyoruz. Millet iradesini hiçe sayan bu monokrasi yönetimi açıkça anayasal suç işliyor."