Meclis'te kavga: AKP'li vekiller Engin Özkoç'un üzerine yürüdü

Meclis'te CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması sırasında kavga çıktı. Bir grup AKP'li milletvekili Özkoç'un üzerine yürüdü.

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un konuşması sırasında AKP'li millletvekilleri sıralara vurdu. Bazı milletvekillerinin kürsüye yürümesi üzerine Meclis Başkanı oturuma ara verdi.

Özkoç bugün düzenlediği basın toplantısında "Şehide kelle diyen kişi haysiyetsizdir, şehide kelle diyen kişi Türkiye Cumhuriyeti’nde şerefsizdir, şehide kelle diyen kişi onursuzdur, şehide kelle diyen vatan hainidir. Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olamaz, temsil edemez" demişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise yaptığı açıklamada Özkoç'a yönelik olarak "Bu hadsiz açıklamaların, ve müptezel üslubun hesabını yargı önünde vereceksiniz" dedi.