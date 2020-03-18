Meclis'te 'karantina' tartışması: Almanya'ya gittim, doğru...

Meclis Başkanı yurt dışına giden milletvekillerinin 14 gün kuralına uyduğunu açıklarken, söz konusu açıklama Meclis Genel Kurulu'nda tartışma konusu oldu.

Meclis Genel Kurulu, yeni koronavirüs tartışmalarına neden oldu.

'8 MART'TA ALMANYA’DAN DÖNDÜLER, KARANTİNA SÜRESİ DEVAM ETMEKTEDİR'

AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, “Yeni göreve başlayan Sayın Grup Başkan Vekili Meral Danış Bektaş’a başarılar diliyorum ancak sosyal medyadan yaptığımız takipler çerçevesinde 8 Martta zannediyorum Almanya’dan döndüler ve normal şartlarda karantina süresi devam etmektedir. Bu noktada hassasiyet beklediğimizi de ifade ediyoruz, kendilerinin de aynı hassasiyete riayet edecekleri konusunda şüphemiz yoktur” dedi.

'8 MART'A KADAR SİZ NE YAPTINIZ ACABA, TESTLERİNİZİ YAPTIRDINIZ MI?'

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Meral Danış Beştaş da söz alarak şöyle dedi:

“Yalnız, ilk günden iktidar grubu, gerçekten, benim kişisel verilerimi açıklayacak kadar ileri gitti; bunu büyük bir talihsizlik olarak görüyorum. Öncelikle, kendilerine sormak istiyorum: 8 Mart'a kadar siz ne yaptınız acaba, testlerinizi yaptırdınız mı?

'BEN ALMANYA’YA GİTTİM, DOĞRU'

Bir de benim sağlık durumum ya da nasıl olduğum konusunda 82 milyona sanki hastaymışım gibi bir açıklama yapmasını çok talihsiz buluyorum. Bence Sağlık Bakanı da Sayın Grup Başkan Vekiline gerekli uyarıları yapmalı çünkü hassasiyet sebebiyle ili bile açıklamadılar, hâlâ çok sınırlı sayıda bilgi var, kamuoyu şeffaf bir açıklama bile görmedi. Temel taleplerimizden biri de şeffaflıktı.

Ayrıca, ben Almanya’ya gittim, doğru, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle. Gelişte havaalanında da gerekli kontroller yapıldı, hiçbir sıkıntım da yok, sağlığım gayet iyi. Eğer bir sıkıntı olsaydı, zaten kendi arkadaşlarımı ve toplumu asla tehlikeye düşürecek bir tutumda bulunmazdım. Yani bunu üzüntüyle karşıladığımı belirtmek isterim. Ayrıca, İstanbul seçimlerinde toplumun, yurttaşların, seçmenin bütün kişisel verilerini, böyle hallaç pamuğu gibi kamuoyuna yaymalarını da hatırlamadım diyemeyeceğim. Bir milletvekiline bile bunu yapıyorsa artık onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”