Meclis'te 'eşek gibi anırıyorsunuz' kavgası

Bütçe görüşmeleri sırasında AKP Kars milletvekili Yunus Kılıç'ın CHP sıralarına dönerek ‘Eşek gibi anırıyorsunuz' sözleri sonrası tansiyon yükseldi, vekiller birbirinin üzerine yürüdü. İtişmelerin ardından sonrası Genel Kurul oturumuna ara verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın fiziksel müdahaleye dönüşmesiyle birlikte oturuma ara verildi.

'EŞEK GİBİ ANIRIYORSUNUZ...'

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün konuşmasına AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tepki gelirken, bu sırada AKP Kars milletvekili Yunus Kılıç, CHP sıralarına dönerek "Eşek gibi anırıyorsunuz" dedi.

Bunun üzerine CHP milletvekilleri yerlerinden kalkarak bu sözlere tepki gösterirken, AKP milletvekillerinin de yerlerinden kalkmasıyla taraflar arasında kavga çıktı.

Olayların büyümesi nedeniyle TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi.