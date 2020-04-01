Meclis'e sahra hastanesi kuruluyor

Meclis Hastanesi'ne yeni vakaların gelmesini engellemek isteyen TBMM Başkanlığı, yerleşke içerisine sahra hastanesi kurulmasına karar verdi.

Koronavirüs salgınına karşı personelinin büyük bir kısmına "idari izin" veren TBMM Başkanlığı, yeni önlemler alınmasını kararlaştırdı.

Geçen hafta Meclis Hastanesi'nde kulak, burun, boğaz polikliniğinde görevli uzman doktorda koronavirüs belirtilerine rastlanmasının ardından 150 milletvekili ve personeli uyaran TBMM Başkanlığı, yerleşke içerisine numune alımına uygun özellikte seyyar sahra hastanesi kurulmasına karar verdi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Meclis girişlerine termal kameralar yerleştiren TBMM Başkanlık Divanı, kameralarda yüksek ateşi tespit edilen milletvekilleri, danışmanlar, personel veya gazetecilerin sahra hastanelerinde gözetim altına alınmasına karar verdi. Burada yapılan kontrollerde diğer hastalık belirtilerine rastlananlar, test yapılması için en yakın pandemi hastanesine sevk edilecek.

TBMM Başkanlık Divanı son toplantısında, Meclis'e ziyaretçi yasağını da yeniden ele alındı. Mart ayının büyük bir kısmında uygulanan ziyaretçi yasağının 30 Nisan'a kadar sürmesi kararlaştırıldı. TBMM'de komisyon çalışmalarının olduğu günlerde ise sadece ilgili komisyonlarda görev yapan personelin işe gitmesine karar verildi.