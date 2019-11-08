Meclis TV'de 'Salih Müslim' sansürü

HDP Milletvekili Necdet İpekyüz’ün 'Salih Müslim buraya kaç sefer geldi? Kaç sefer burada otellerde ağırlandı?' sorusu Meclisi TV'de sansürlendi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi ve Batman Milletvekili Necdet İpekyüz’ün, Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin Geneli ile Sayıştay Raporları Üzerinde yapılan görüşmelerde yaptığı konuşması Meclis TV tarafından sansürlendi. İpekyüz’ün tutanaklara yansıyan konuşmasında sansürlenen ifadeler şöyle: “Salih Müslim buraya kaç sefer geldi? Kaç sefer burada otellerde ağırlandı? İstanbul’da ağırlandı. Konuşuldu. Konuşmak ayıp bir şey midir? Müzakere etmek ayıp bir şey midir? Müzakere etmek, konuşmak erdemdir.”

Konuyu HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç da Genel Kurul’da gündeme getirdi. Meclis TV’nin sansür uyguladığını belirten Oluç, gerekçe olarak sunulan kaset değişiminin gerçekçi olmadığını belirtti.