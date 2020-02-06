Meclis tarih oldu: Erdoğan 2064 yasal düzenleme yaptı, 600 vekil ise 1046...

Başkanlık sistemiyle birlikte Meclis'in devre dışı kalması yapılan yasal düzenlemelere yansıdı. Erdoğan tek başına Meclis'in iki katı düzenlemeyi hayata geçirdi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu tarafından hazırlanan “Yasama Yetkisi Devredilemez” adlı çalışma yeni sistemle birlikte Meclis’in yasama faaliyetlerinde etkinliğini yitirdiği gözler önüne serildi.

Çalışmada; yeni sistemin hayata geçtiği 27. yasama dönemi süresi içerisinde bugüne kadar TBMM’deki yasama faaliyetleri ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleri karşılaştırıldı.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 27. dönemin başından bu yana TBMM’de bugüne kadar 57 teklif yasalaştı. 57 teklif içerisinde içtüzük değişikliğini düzenleyen teklif ile 18 uluslararası anlaşma da yer aldı.

TBMM’de yasalaşan 57 farklı teklifte 1046 madde yer aldı. Yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Meclis’in neredeyse iki katı yasama faaliyeti yapıldı. Aynı dönem içerisinde yayımlanan kararnamelerinin sayısı 55 olarak gerçekleşti. 55 kararnamede düzenlenen toplam madde sayısı ise 2064 oldu. Buna göre yeni sistemle birlikte nicelik olarak tek başına Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2064 maddeyi çıkarırken, yasama erki olan TBMM’deki 600 milletvekili ise 1046 madde yapabildi.