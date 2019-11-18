Meclis intiharlara hazır: Hava yastığı, uzlaşma timi hepsi tamam

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin soru önergesini yanıtlayan Meclis Başkanlığı, TBMM'de bu yıl 5, son 9 yılda ise 29 intihar girişimi yaşandığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin Meclis'teki intihar girişimleri ile ilgili vermiş olduğu soru önergesini yanıtlayan Meclis Başkanlığı Meclis'te 29 intihar girişimi olduğunu açıkladı.

İlgezdi'nin soru önergesini yanıtlayan Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2010 yılında 2 kişi, 2011 yılında 3 kişi, 2012 yılında 1 kişi, 2013 yılında 8 kişi, 2014 yılında 1 kişi, 2015 yılında 2 kişi, 2016 yılında 2 kişi, 2017 yılında 1 kişi, 2018 yılında 4 kişi, 2019 yılında 5 kişi olmak üzere toplam 29 kişinin intihar girişiminde bulunmuştur" yanıtı verdi.

İlgezdi'nin sormasına rağmen yanıt alamadığı 1980- 2010 yılları arasındaki intihar girişimleri ile ilgili bir kayıt tutulmamış olduğu da ortaya çıktı.

ÖNLEM İÇİN BRANDAYA 30 BİN LİRA...

Meclis'te yaşanan intihar girişimlerinde ölümle sonuçlanan vaka olmadığının bilgisini veren Meclis Başkanlığı, son intihar girişiminde önlem olarak açılan branda için ödenen rakamı da açıkladı. Meclis Başkanvekili Bilgiç, "Başkanlığımız yangın söndürme ekibi tarafından kullanılan havalı atlama yatağı 20.07.2011 tarihinde 1 set olarak 26.450 TL+KDV'ye alınmıştır" yanıtı verdi.

'İKNA TİMİ'NDE 39 KİŞİ VAR

İlgezdi'nin "İntihar girişimlerinde arabuluculuk yapmak üzere Meclis Başkanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi'nden görevli personel var mıdır? İntihar girişimde bulunan vatandaşlar için Meclis Başkanlığı bünyesinde bir ikna timi kurmayı düşünüyor musunuz?" sorularına yanıt veren Meclis Başkanlığı, "TBMM Koruma Daire Başkanlığı kadrosunda üst yönetim kademesine ve 39 personele Rehine Müzakere Kursu eğitimi aldırılmış olup belirlenen esaslar çerçevesinde konu ile ilgili olarak görev ifa edilmektedir" dedi.