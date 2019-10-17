Meclis Başkanvekili Mithat Sancar hastaneye kaldırıldı

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunu yöneten HDP’li Mithat Sancar, rahatsızlanması üzerine oturuma ara verdi. Sancar tansiyonunun yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu’nun bugünkü oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili HDP’li Mithat Sancar, tansiyonunun yükselmesi üzerine hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Genel Kurul’da yargı paketi üzerine görüşmeler sürerken Sancar kendisini iyi hissetmediği için oturuma ara verdi. Tansiyonu yükselen Sancar’a ilk müdahale TBMM revirinde yapıldı. Müdahaleye karşın tansiyonu düşürülemeyen Sancar özel bir hastaneye kaldırıldı.

Genel Kurul'da bugün Sancar ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici arasında tartışma yaşanmıştı. Sancar "hain" sözcüğünü kullanan Destici'nin Genel Kurul'dan çıkarılmasını istemiş, başkanlık makamına hakaret etmemesi konusunda uyarı yapmıştı. Daha sonra söz alan Destici “Hain sözüm kahraman orduya işgalci diyenlere karşıdır, bir kişiyi ya da Başkanlık Divanı’nı kastetmedim” demiş, açıklama üzerine Sancar ceza vermeyeceğini söylemişti.