Meclis Başkanı Şentop: Rusya'dan elverişli koşullarla Su-57 alabiliriz

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Rusya'dan elverişli koşullarla 5. nesil savaş uçağı Su-57 alabileceğini söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı kapsamında konuşan Şentop, Rusya'dan olası Su-57 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'e konuşan Şentop, kendisine yöneltilen soru üzerine, "Neden olmasın? Elbette her ülkenin savunma sanayisine ihtiyacı var, gerektiğinde Türkiye bu adımı atabilir. S-400 meselesini hatırlarsınız, aynı şey olmuş ve biz S-400 almıştık. Türkiye, kendi güvenliğine yönelik araçları yalnızca elverişli koşullar altında alabilir" dedi.

'DEVRİYELER SONUÇ VERMEZSE OPERASYON DÜZENLERİZ'

Şentop, Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin de konuştu. Güvenli bölgenin en kısa zamanda kurulacağını da söyleyen Şentop, "Bu, orada hemen operasyon düzenleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Öncelik ordumuzu, ABD'lilerle ortak devriyeler gerçekleştiriyor. Eğer bu olumlu sonuç vermezse, hiç şüphesiz Türkiye, bağımsız olarak karar alarak Fırat'ın doğusunda operasyon düzenleyecek" diye konuştu.