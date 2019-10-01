Meclis açıldı, açılışta Erdoğan konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı nedeniyle TBMM'de açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 5 milyon sığınmacı olduğunu ve Suriye'nin bütünlüğünün önemli olduğuna değinen Erdoğan Suriye'de Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin artık sabrının kalmadığını öne sürdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı nedeniyle konuşma yapmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuştu.

Erdoğan’ın yeni yasama yılı açılış konuşmasını yapmak için TBMM Genel Kurula gelişini AKP ve MHP’li vekiller ayakta alkışlarlarken, İYİ Partili vekiller sadece ayağa kalktı. CHP ve HDP’li vekiller ise Erdoğan’ı oturarak karşıladı.

​Vekilleri selamlayan Erdoğan, daha sonra kürsüye çıktı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün ülkemizde 5 milyon yabancı buluyor. Misafir ettiğimiz bu insanların evleri, yurtları, aileleri zaten var. Biz ülkelerinde yaşamalarını sağlayacağız.

'FIRAT'IN DOĞUSUNDA KAYBEDECEK BİR GÜNÜMÜZ KALMADI'

Türkiye Suriye'nin toprak bütünlüğünden, Suriye halkının siyasi ve idari birliğinden yanadır. Biz kandan, ölümden, acı çekilmesinden yana değiliz. Hem kendimiz hem Suriye halkı için güvenli, huzurlu bir müreffeh bir gelecek istiyoruz. Suriye krizi uzadığı için, halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 milyon 650 bin misafirimizin yol açtığı ekonomik, sosyal ve kültürel sınamaların tabii ki farkındayız Birileri sığınmacı sorunununu sırtımıza yükleyerek bize diz çöktürmeye çalışıyor. Soruyorum size, Türkiye böyle bir oyunu kabul edecek kadar aciz bir ülke midir? Türkiye masa başında yazılan senaryoların figüranlığını yapacak kadar öksüz bir ülke midir? Türkiye, geleceğini başkalarının eline teslim edecek kadar sahipsiz midir? Şayet böyle düşünen varsa milletimizi de, bizi de tanımıyor demektir.

Açık ve net söylüyorum. Biz bu dayatmaya, bu senaryoya boyun eğmeyiz. Millet olarak ser veririz, boyun eğmeyiz. Suriye konusunda karşı karşıya kaldığımız durum budur. Bu oyunun sonunun geldiğini defaatle geldiğini söylüyorum. Sabırlık davrandık, kararlılığımızı sürekli ifade ettik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları bu kararlılığımızı somut bir tezahürüdür. Maalesef arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık. Türkiye'nin artık kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Geldiğimiz noktada kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmadır. Güvenli bölgede 1 milyonu yeni yerleşim yerlerinde, 1 milyonu mevcut yerleşim yerlerinde iskan etmeyi planlıyoruz."