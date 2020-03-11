MEB'i göreve çağırdılar: Okulları temizleyin

Patronların Ensesindeyiz Öğretmen Dayanışma Ağları tarafından yapılan açıklamada, öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nı okullarda koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Patronların Ensesindeyiz Öğretmen Dayanışma Ağları imzasıyla yapılan açıklamada, öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı'nı koronavirüs salgını konusunda gerekli önlemleri okullarda almaya çağırdı.

Okullarda yaşanacak olası bir koronavirüs vakasının olumsuz sonuçlarından önlemlerin alınmasıyla görevli Milli Eğitim Bakanlığı’nın da sorumlu olacağını hatırlatan öğretmenler MEB'in okullara ödenek ayırmayarak temizlik malzemelerinden, hizmet personeline bir sürü konuda işi ortada bırakmak, öğrencilerin üzerine yıkmaya çalışmak yolunu seçtiğini bildirerek bakanlığı bu yöntemden derhal vazgeçmeye çağırdı.

BAZI OKULLARDA SULAR AKMIYOR, ÖDENEK YOK, TEMİZLİK GÖREVLİLERİ YETERSİZ

Açıklamada devlet okullarındaki tabloyu tasvir eden şu cümlelere yer verildi:

"Bugün okullarımıza ödenek gönderilmediği için, temizlik görevlileri yetersiz sayıdadır, anti-bakteriyel el temizleyicileri bulunmamaktadır, tuvaletlerde sıvı sabun yetersizliği yaygın bir durumdur. Hatta ne yazık ki bazı okullarda bozuk musluklardan su bile akmamaktadır."

"MEB’i Uyarıyor ve Göreve Çağırıyoruz" başlığını taşıyan açıklamanın tam metni şöyle:

"Sağlık Bakanı ülkemizde ilkkorona virüs vakasının görüldüğünü açıkladı. Toplumda haftalardır süren endişe artmış durumda.

Bilim insanları Yeni Koronavirüs'ten korunmak ve yayılmasını önlemek için hijyenin önemine dikkat çeken yayınlar yapıyor. Oysa ülkemizde özellikle kamu okullarında temizlik önlemleri yok denecek kadar az.

Yetkililer tüm önlemlerin alınmakta olduğunu iddia ediyor. Ancak biz öğretmenler, okullarda alınan herhangi bir önlem görmüyoruz. Bazı okullarda EBA sistemi üzerinden korona virüsten nasıl korunacağı konusunda seminerler verildi öğrencilere. Ancak bu gibi seminerler önemli olmakla birlikte, hastalığın yaygınlaşmasını engelleyecek önlemler açısından son derece yetersizdir.

Bugün okullarımıza ödenek gönderilmediği için, temizlik görevlileri yetersiz sayıdadır, anti-bakteriyel el temizleyicileri bulunmamaktadır, tuvaletlerde sıvı sabun yetersizliği yaygın bir durumdur. Hatta ne yazık ki bazı okullarda bozuk musluklardan su bile akmamaktadır.

Devletin görevi sadece bireysel önlemleri öğretmenin ötesindedir. Devlet sorumlu olduğu okullarda çocuklarımız, eğitim emekçileri ve diğer çalışanlar için kişisel hijyenin koşullarını sağlayacak kaynakları sunmak zorundadır. Oysa ki devlet okullarında, birçok ihtiyaç için olduğu gibi okullardaki temizlik ve hijyen ihtiyaçları da velilerden para toplanarak sağlanmakta ya da sağlanamamaktadır. Bu kabul edilemez!

MEB'in okullara ödenek ayırmayarak temizlik malzemelerinden, hizmet personeline bir sürü konuda işi ortada bırakmak, öğrencilerin üzerine yıkmaya çalışmak yönteminden derhal vazgeçmesini istiyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Öğretmen Dayanışma Ağı olarak uyarıyoruz;

Bakanlık derhal aşağıda sıraladığımız önlemleri alarak okulları virüs salgınına karşı daha korunaklı hale getirmelidir:

• Tüm okullar hızla dezenfekte edilmelidir.

• Tüm okullar için korunma önemleri alınacak şekilde yeterli sayıda temizlik personeli görevlendirilmelidir.

• Tüm tuvaletlere ve ortak alanlara el dezenfektanı koyulmalıdır.

• Tüm okullara en hızlı şekilde sıvı el sabunu temin edilmeli, sıvı sabun bulunmayan tuvalet kalmamalıdır.

• Tüm öğrenciler ve çalışanlar için bilgilendirmeler etkili bir şekilde yapılmalıdır.

• Tüm okullarda sağlık personeli görevlendirilmeli, hasta olduğuna dair şüphe görülen öğrenci ve çalışanlar için maske ve dezenfektanlar hazır tutulmalıdır.

Sıraladığımız tüm önlemler derhal ve merkezi bütçeden tüm okullara eşit şekilde kaynak ayrılarak alınmalıdır..

Okullarda yaşanacak olası bir KOVID-19 vakasının olumsuz sonuçlarından tüm bu önlemlerin alınmasıyla görevli Millî Eğitim Bakanlığı’nın da sorumlu olacağı unutulmamalıdır.

Millî Eğitim Bakanlığı’nı gerekli önlemlerin alınması konusunda hızla adım atmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz. Tüm eğitim emekçilerini ve velilerimizi okullardaki durumun takipçisi olmaya, çocuklarımızı ve tüm okul emekçilerini korumak için sağlıklı ve hijyenik okul hakkımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma, Haberleşme ve Mücadele Ağı

Öğretmen Dayanışma Ağları"

