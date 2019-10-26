MEB'den tatilde umre programı

MEB, ara tatil için öğrenci ve ailelerine 'özel umre programı' hazırlamış.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un “Bir fırsat olarak görüyoruz” diyerek açıkladığı ve “Bilim, kültür, sanat, spor gibi çeşitli faaliyetler bu ara tatillerde tema doğrultusunda yapılacak” dediği ara tatiller için sunulan seçenekler dikkati çekti. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, müftülüklerle işbirliği yaparak Diyanet’in umre programları için hazırlığa geçti. Okullara Diyanet’in “özel hazırlanmış” 2019-2020 yılı ara tatili için “Umre Programı” ve fiyat bilgileri gönderildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Umre programında Mekke ve Medine için öğrenci ve velilere 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama imkânı sunulduğu belirtildi. Umre turları, kahvaltı ve akşam yemeği tabldot ve “öğle yemeği kumanyası” ile 2 kişilik odalarda öğrenciler için 3 bin 500 sar, yani 5 bin 400 TL; öğretmen ve veliler için ise 4 bin sar, yani 6 bin 150 TL olarak hesaplandı. Diyanet’in fiyatlandırması, 4 kişilik odalarda 5 bin TL’ye kadar düştü.