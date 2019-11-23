MEB'den 'silahlı eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, Osmaniye'nin Toprakkale Halk Eğitim Merkezinde, 'turnuva adı altında öğrenci ve öğretmenlerin beraber silahlı atış talimi yaptığı' haberlerini yalanladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Osmaniye'ye bağlı Toprakkale'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi'nin de bulunduğu binada atış için poligon kurulduğu ve öğrenci ve öğretmenlerin burada bir atış turnuvasına katıldığı haberine ilişkin bir açıklama yaptı.

11-15 Kasım tarihlerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Toprakkale Halk Eğitim Merkezi binasında bulunan poligonda "Havalı Tabanca Atıcılık Kaymakamlık Öğretmenler Kupası" adı altında düzenlenen turnuvaya, 44 öğretmenin katıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 9'uncu maddesinde bu spora başlama yaşının 10 yaş olduğu belirtilmektedir. Ayrıca haberde yer alan öğrenci fotoğrafları, daha önce öğrencilere yönelik açılan kurs fotoğraflarıdır. Öğretmenlerimizin katıldığı etkinlikte, öğrencilerimiz yer almamıştır. Kursa gelen öğrencilerimizden Mersin ilimizde yapılan Türkiye Atıcılık Kupasında kategorilerinde Türkiye, 6 ve 11'inci derecelerini elde etmişlerdir. Kurs öğreticimiz Atıcılık Federasyonunda hakem ve üçüncü derece antrenör belgesine sahiptir."