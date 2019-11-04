MEB'den 'dergah' talimatı: Önce namaz sonra tirit

Milli Eğitim Bakanlığı Şanlıurfa’da, 'öğrencilerin sabah namazında dergâha götürülmesinin ardından tirit ikram edilmesi' talimatını verdi.

MEB Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin sabah namazında "dergaha" götürülmesi talimatını verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, "7 Peygamber 7 Tema" projesi kapsamında okullarda bir dizi etkinlik yapılmasını istedi. Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü, proje için 14 farklı etkinlikten oluşan bir çizelge hazırladı. Müdürlüğün okullara ilettiği resmi yazıda okul öncesi, ilkokul, ortaokul, imam hatip lisesi ve diğer liseler için öngörülen etkinlikler de sıralandı.

BirGün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre; okul zillerinin, "Cömertlik ve misafirperverlik" teması doğrultusunda Barış Manço’nun, ‘Halil İbrahim Sofrası’ şarkısı olarak değiştirildiği proje için ortaokul ve liselere yönelik hazırlanan etkinliklerin içeriği dikkati çekti.

Milli eğitim müdürlüğünce oluşturulan etkinlik uygulama planında, ortaokul ve lise öğrencilerinin sabah namazı için dergâha götürüleceği, namazın ardından ise dergâhta tirit ikramı yapılacağı belirtildi. Milli eğitim müdürlüğü, dergâhta yapılacak etkinlik için Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) ile belediyeden destek alınmasını önerdi.

Okullardan, "7 Peygamber 7 Tema" projesi çerçevesinde yapılacak etkinlikler için "hassasiyet gösterilmesi" de istendi. Bu kapsamda, okul panoları ve belediye reklam alanlarına Hz. İbrahim’e ait dikkat çekici görsellerin asılması gerektiği belirtildi. Proje uygulama planında, yatılı lise öğrencileri de "unutulmadı." Pansiyonlarda kalan öğrencilerin gündüzlü öğrencilerin evlerine misafir olabileceği ifade edildi.

Milli eğitim müdürlüğünün, okulların hayata geçirmesini istediği etkinlikler arasında, "Hz. İbrahim’in makam ziyareti" de yer aldı. Etkinlikler için üniversitelerden alınacak destek ile okullarda seminer ve konferanslar yapılacağı duyuruldu.