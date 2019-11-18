MEB'den 'Aksaray' açıklaması: Müdür ve yardımcısı görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayına ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlıktan yapılan açaıklamada, "Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.
ÖĞRETMENLER DE MAĞDURLAR ARASINDA
Öte yandan Otistikler Derneği Kurucu Başkanı Nevin Eracar, soL'a verdiği röportajda eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin yaşanan sorundaki rolünü şöyle değerlendirmişti:
Bu olayda öğretmenler ve okul yöneticileri de mağdurlar arasında. Zira Milli Eğitim Bakanlığı yirmi yıldan fazla bir süredir yönetmeliklerle uyguladığı kaynaştırma programını gerçekçi bir hazırlık çalışması yapmadan başlattı. Kimi zaman taşradan büyük şehirlere atama bekleyen emeklilik yaşına gelen sınıf öğretmenleri, kimi zaman hiçbir uygulama eğitiminden geçmeyen normal sınıf öğretmenleri 1-2 aylık kurslarla kaynaştırma programlarına yerleştirildiler. Normal çocuklar veya otistik özellikli çocukların ruhsal karşılaşmalarından doğabilecek çatışmaları yönetecek donanımda değillerdir.