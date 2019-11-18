MEB'den 'Aksaray' açıklaması: Müdür ve yardımcısı görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması sonrası okul müdürü ve müdür yardımcısının görevden alındığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakanlıktan yapılan açaıklamada, "Aksaray’da bir okulumuzda yaşanan hadise sonrası başlatılan inceleme ve soruşturma hassasiyetle devam etmekte olup, süreçte sorumluluğu görülen Okul Müdürü ve Müdür Yardımcısı, Bakanlık maarif müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alınmıştır" denildi.

ÖĞRETMENLER DE MAĞDURLAR ARASINDA

Öte yandan Otistikler Derneği Kurucu Başkanı Nevin Eracar, soL'a verdiği röportajda eğitimcilerin ve okul yöneticilerinin yaşanan sorundaki rolünü şöyle değerlendirmişti: