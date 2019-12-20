MEB’den 20 bin atama: Din kültürü ikinci sırada

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin yeni sözleşmeli öğretmen için atama takvimini açıkladı. Üç bin sınıf öğretmeni atamayı planlayan MEB’in kontenjan listesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 836 kontenajan ile ikinci sırada yer aldı.

Sendikalar ve atanamayan öğretmenler 2020 için en az 60 bin öğretmen ataması talep ederken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni yıl için 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını duyurdu.

MEB atama takvimini açıkladı. Üç bin sınıf öğretmeni atamayı planlayan MEB’in kontenjan listesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 836 kontenjan ile ikinci sırada yer aldı.

Ocak 2020’de başlayacak takvime göre, 2018 ve 2019 yılı KPSS’den en az 50 puan alan adaylar atama için başvurabilecek. Bakanlık KPSS puanına göre yukarıdan aşağıya sıralanan başvurulardan her alan için belirtilen kontenjanın en az 3 katı kadar öğretmen adayını sözlü sınava çağıracak.

BAŞVURU SÜRECİ

Bakanlık takvimine göre, ön başvuru süreci 6-10 Ocak tarihlerinde tamamlanacak. Adayların 17 ilde mülakata alınacakları sınav merkezleri ise 21 Ocak’ta ilan edilecek. 5-22 Şubat arasında da sözlü sınavlar tamamlanacak ve sonuçlar 25 Şubat’ta açıklanacak. MEB, 9-13 Mart tarihlerinde mülakatta başarılı olan öğretmenlerin tercihlerini alacak ve 18 Mart’ta da atama sonuçları açıklanarak takvim tamamlanacak.

22 ALANA BİR ÖĞRETMEN KADROSU

3 bin 7 kontenjan ile sınıf öğretmenliği ilk sırada yer alırken, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı bin 836 kontenjan ile ikinci sırada yer aldı. Listede bin 731 ile İngilizce, bin 699 ilköğretim matematik, bin 513 okul öncesi öğretmenliği, bin 293 Türkçe ve bin 257 rehberlik kontenjanı yer aldı.

MEB 22 farklı alan için ise sadece bir kontenjan açtı. Sadece bir öğretmen kadrosu açılan alanlar şöyle:

Fransızca, Kürtçe (Zazaki), Kürtçe (Kurmançi), mekatronik, metal teknolojisi, matbaa teknolojisi, makine ve kalıp, konaklama ve seyahat hizmetleri, hayvan yetiştiriciliği, hayvan sağlığı, moda tasarım teknolojileri, gıda teknolojisi, gazetecilik, elektrik, gemi makineleri, gemi yönetimi, nakış, grafik, halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri, kadastro hukuk, yapı tasarımı, yapı dekorasyon.