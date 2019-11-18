MEB’den 10 Kasım açıklaması: Müdürler uzaklaştırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 10 Kasım’da bazı okullardaki etkinliklerin ‘kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet’ verdiği belirtilerek, bu etkinliklerin yapıldığı okulların müdürlerinin görevden uzaklaştırıldığı açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 10 Kasım Atatürk’ü Anma Programı kapsamında bazı okullarda “günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte” etkinlikler yapıldığı belirtildi.

Bakanlık bu etkinliklerin yapıldığı okul müdürlerinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir. Bakanlık maarif müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır” denildi.

10 Kasım’da bazı okullarda yapılan etkinliklerde Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu şeritleri tutan öğrencilerin Atatürk portresi önünde eğilerek yere kapandıkları görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı.