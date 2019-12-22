MEB Türkiye'yi temsil için imam hatiplileri seçti

Milli Eğitim Bakanlığı’nın uluslararası öğrenci konferansında Türkiye’yi temsil için imam hatipleri seçtiği ortaya çıktı. Dünyanın en iyi 10 üniversitesi arasında yer alan Harvard Üniversitesi’nin lise öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediği konferansa MEB, Türkiye delegesi olarak imam hatiplileri yönlendirdi.

MEB’in, liseye geçiş için merkezi sınavda başarılı öğrenciler tarafından tercih edilmeyen, üniversite yerleştirmelerinde fen lisesi, sosyal bilimler lisesi ve diğer Anadolu liselerinin gerisinde kalan, PİSA’da Türkiye ortalamasını düşüren imam hatipleri Türkiye'yi temsilen Dubai'ye yolluyor.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığı, “Her yıl ABD’nin yanı sıra Çin ve Hindistan’da düzenlenen lise öğrencilerine yönelik Birleşmiş Milletler (Harvard Model United Nations) konferanslarına ek olarak bu yıl Dubai’de 5-8 Haziran 2020 tarihleri arasında konferans düzenleneceği”ne ilişkin yazıyı MEB’e gönderdi. MEB’e sunulan yazı ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne de süreç hakkında bilgi verildi.

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü yazıyı MEB’in diğer genel müdürlükleri ile paylaştı. Genel Müdür Burcu Eyisoy Dalkıran imzalı yazıda, “konferansa katılımın sağlanması için biriminize bağlı eğitim kurumlarına gerekli duyuruların yapılması” talep edildi. Dalkıran’ın yazısının ardından sadece Din Öğretimi Genel Müdürlüğü harekete geçti. Bu kapsamda MEB, Haziran 2020’de Dubai’de düzenlenecek konferans için tüm Anadolu imam hatip lisesi okul müdürlüklerine resmi yazı ile katılım çağrısında bulundu.

Harvard Model Birleşmiş Milletler’in (HMUN) her yıl 3 ülkede düzenlediği konferanslar dizisine 6 binden fazla öğrenci katılıyor.

MEB’E ‘GİZLİ’ ORTAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ile imzaladığı protokol üzerinden okullarda Burak Vakfı’na Kudüs konulu etkinlik düzenleme olanağı tanıdı. MEB’in resmi yazılarında dinci vakfın isminin gizlenmesi dikkat çekti.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile ÖNDER İmam Hatipliler Derneği arasında imam hatip liselerinde “Kudüs” konulu kısa hikâye yarışması düzenlenmesi için protokol imzaladı. MEB’in okullara gönderdiği yazıda sadece ÖNDER ile protokol yapıldığına ilişkin bilgi yer alırken, etkinlikte Burak Mukaddes Mekânları Tanıtma ve Kültür Derneği’nin de gizli ortak olarak yer aldığı öğrenildi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler resmi yazılarda ismi geçmeyen Burak Derneği’ne emanet edilerek Kudüs’e gönderilecek.

İmam hatiplerde düzenlenecek yarışmada değerlendirme kurulunda yer alan, ödülleri dağıtacak ve etkinliğin bütçesini karşılayacak olan Burak Derneği’nin adı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz imzalı resmi yazılarda yer almadı. Bütün imam hatiplere etkinliğin duyurulması talimatı verilen yazıda sadece ÖNDER ile imzalanan protokol dayanak gösterildi.

Protokolde düzenlenecek yarışmaya katılan hikâyelerden “dini, milli, manevi ve ahlaki açıdan sakıncalı” görülenlerin değerlendirmeye alınmayacağı belirtilirken, eserlerin telif haklarının da Burak Derneği ve ÖNDER’e ait olduğu aktarıldı. Yarışmada ilk üçe girenlere Kudüs ziyareti ve para ödülleri dağıtılacak.