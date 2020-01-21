MEB, Diyanet TV izlemeyi zorunlu kıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) imam hatiplilerin Diyanet TV izlemesi için okullara talimat gönderdi.

MEB, Diyanet TV’deki ‘Hatibin Kum Saati’ programını zorunlu kıldı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Bakanlık, Diyanet’in talebi üzerine her hafta cumartesi-pazar günleri 22.00-23.30 saatleri arasında yayımlanacak olan “Hatibin Kum Saati” adlı yarışma programının öğrenciler tarafından izlenmesinin sağlanması için okul yönetimlerini uyardı.

Sene başında Diyanet’in yayınlarına okullarda abone yapılması talimatı veren bakanlık, bütün imam hatip liselerine talimat ile Diyanet TV izletilmesini istedi.

İmam hatiplilere sunulan “Hatibin Kum Saati” adlı programın amacı “bilgi yarışması” olarak belirtildi. Diyanet TV’nin programının jüri kurulunda da MEB uzmanı Abdullah Cevizci’nin de yer alacağı öğrenildi. Programın ödülü, “Umre ziyareti” olarak açıklandı. Yazı, müftülüklerin başvurusu üzerine il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla imam hatip lisesi yönetimlerine ulaştırıldı. Müftülükler üzeriden iletilen talimatta, “İl ve ilçelerde gençlik çalışmalarını koordine etmek üzere görevlendirilen personel” olarak tanımlanan “gençlik koordinatörleri” tarafından da çalışma başlatılması istendi.