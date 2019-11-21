McCain’in danışmanını bakan yapan Erdoğan: Tarımı küresel şirketlere ezdirmeyeceğiz

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Türk tarımını küresel şirketlerin çarkı içinde ezdirmeyecekleri’ni ileri sürdü. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Kanadalı gıda tekeli McCain’in danışmanı olduğu ortaya çıkmış, Pakdemirli ‘Ben uzaydan mı geldim’ demişti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Beştepe’de düzenlenen '3'üncü Türkiye Tarım Orman Şurası’na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Temel tarım ürünlerinde dışa bağımlı olmak, en az savunma sanayisinde dışa bağımlılık kadar tehlikelidir. Kıtaların ve çıkar mücadelelerinin kesiştiği bölgede yer alan bizim gibi bir ülke için bu asla göze alınamayacak bir risktir. Türk tarımını küresel şirketlerin sadece kar odaklı çalışan çarkı içinde kesinlikle ezdirmeyeceğiz” dedi.

Programda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık yetkilileri ve ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen çiftçiler de yer aldı.

PAKDEMİRLİ 'UZAYDAN MI GELDİM' DEMİŞTİ

Erdoğan’ın kabinesine Temmuz 2018’de atadığı Pakdemirli’nin dünyanın en büyük dondurulmuş patates üreticisi Kanadalı şirket McCain’in danışmanı olduğu ortaya çıkmış, Pakdemirli bakanlık görevini duyduktan sonra istifa ettiğini duyurduğu açıklamasında “çoluğunun çocuğunun rızkı için” danışmanlık yaptığı belirterek “Ben uzaydan mı geldim” demişti.



'DEVLET YALAN SÖYLEMEZ'

Erdoğan bakanlığın 2020 bütçesinde önceki yıla göre tarımsal desteklerin yüzde 36,7 oranında artırıldığını belirttiği konuşmasında ”Şimdi ana muhalefetin başı çıkıyor, zaman zaman saçma sapan bir şeyler konuşuyor. Buradan şimdi açıklıyorum; bu rakamlar resmi rakamlardır. Gazete kupürlerinden toplanan rakamlar değildir. Devlet yalan söylemez. Biz tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise birinci sıradayız" dedi.



'Türkiye Tarım Orman Şurası'nda alınan kararlardan bazı başlıkları paylaşan Erdoğan, arazi toplulaştırma ve sınıflandırma işlemlerinin hızlandırılarak 10 yıl içinde tamamlanacağını, toprak bilgi sistemine dayalı tarımsal arazi kullanım planları hazırlanacağını, atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması için arazi bankacılığı ve birlikte üretim gibi alternatif modellerin devreye alınacağını, miras mevzuatının geliştirilerek, tarım arazilerinin bölünmesi sorununa kalıcı çözüm getirileceğini söyledi.



ET İTHALATI

Erdoğan "Besilik hayvan için kasım ayıyla beraber yeni ithalat müracaatı almıyoruz. İnşallah bu hassasiyetimizi 2020'de de devam ettireceğiz" dedi. Su ürünleri konusunda kanun değişikliğinin Meclis'te kabul edildiğini söyleyen Erdoğan bin köye de "tıbbi aromatik bitki bahçesi" kurulmasının hedeflendiğini kaydetti.

Erdoğan "Çay üretimini destekleyeceğiz. Bunu Rizeli olduğum için söylemiyorum. Önümüzdeki yıl yaş çay alım miktarı 650 bin tona, ihracat dahil kuru çay satışı da 115 bin tona çıkacak" diye konuştu.

