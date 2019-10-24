Mazlum Kobani'ye ABD vizesi talebi

Cumhuriyetçi ve Demokrat bir grup senatör ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Kobani'ye ABD'yi ziyaret etmek istemesi halinde hızlı bir şekilde vize verilmesi talebinde bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat senatörler Chris Van Hollen, Jeanne Shaheen ve Richard Blumenthal Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Mazlum Kobani için ABD'ye vize işlemlerinin hızlandırılmasını istedi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, senatörler Pompeo'ya yazdıkları mektupta "Suriye'nin kuzeyinde yaşanan durumdan aşırı derecede endişe duyduğumuzu söylemek hafif kalır" ifadesini kullandı. Mektupta senatörler, sahada ve IŞİD'le mücadelede durumun doğrudan SDG'nin askeri liderliğinden dinlenilmesinin hem Kongre hem de Trump yönetimine yarar sağlayacağını belirtti.

Senatörler kaleme aldıkları mektupta, "Bu nedenle IŞİD'e karşı günlük operasyonlardan sorumlu General Mazlum Kobani'nin ABD'yi ziyaret etme talebi olması halinde, vize işlemlerini hızlandırmanızı ve gerekebilecek her türlü uygulanabilir muafiyeti vermenizi talep ediyoruz" dedi.