Matematik matematik olalı böyle eziyet görmedi: Anadolu Ajansı'ndan 'yanlış' gemi hesabı

Anadolu Ajansı'nın boğazlardan geçen gemilerle ilgili haberi güldürdü. Boğazlardan geçen 'gemi sayısının' 85 bine yaklaştığını söyleyen ajans çarpıtma haberinde, İstanbul Boğazı'ndan ve Çanakkale Boğazı'ndan geçen gemileri toplayarak bu sayıya ulaştı. Oysa boğazlardan geçen gemi sayısı yıllar içinde gerilemiş görünüyor.

Kanal İstanbul'un yapımı ile ilgili tartışmalar devam ederken, projenin boğazların kullanımı üzerinden meşrulaştırılma çabası da sürüyor.

Anadolu Ajansı'nın önceki gün haberleştirdiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verileri de bu çabaya ortak oldu.

"Boğazları kullanan gemi sayısının 85 bine yaklaştığını" söyleyen Anadolu Ajansı, haberinin devamında İstanbul Boğazı'ndan geçen yıl 41 bin 112, Çanakkale Boğazı'ndan 43 bin 759 gemi geçişi olduğuna yer verdi.

Gemi geçişi sayısı toplam gemi sayısı gibi verilen çarpıtma haberle, boğazların kullanımı daha yoğun gösterilmek istendi.

Öte yandan yıllar içinde özellikle İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi sayısında azalma görülürken, verilerin söz konusu haberle tutarlı olmadığı da görülebiliyor:

Boğazdan karşıya geçiş sürelerini "yeğeninden" öğrenen Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, katıldığı bir televizyon programında Kanal İstanbul projesi dahil yaptıkları tüm yatırımların rant projesi olduğunu söylemişti.