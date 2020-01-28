Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem

Marmaris açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" denildi. Deprem Muğla'nın kıyılarından da hissedildi.

AFAD'ın verilerine göre deprem Yunanistan'ın Dodecanese kıyısının 68,54 km, Muğla Marmaris'in ise 142,11 km açığında 25 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,5 olarak, derinliğini ise 5 km olarak açıkladı.