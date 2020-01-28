Marmaris açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" denildi. Deprem Muğla'nın kıyılarından da hissedildi.
AFAD'ın verilerine göre deprem Yunanistan'ın Dodecanese kıyısının 68,54 km, Muğla Marmaris'in ise 142,11 km açığında 25 km derinlikte gerçekleşti.
#Deprem
Büyüklük : 5.4 (Mw)
Yer : Akdeniz, 68.54 km.Dodecanese (Yunanistan), 142.11 km. Marmaris (Mugla)
Tarih-Saat : 28.01.2020, 18:38:35 TSİ
Enlem : 35.2730 N
Boylam : 27.9470 E
Derinlik : 25.00 km
Detay : https://t.co/KJDUL8yjA1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 28, 2020
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,5 olarak, derinliğini ise 5 km olarak açıkladı.
#DEPREM
AKDENIZ https://t.co/CWPdpvKBBE
28.01.2020, 18:38:32 TSİ
Büyüklük: 5.5
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 28, 2020