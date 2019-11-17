Marmara Üniversitesi'ne Diyanet yetkisi: 'İslam düşüncesi merkezi' kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Marmara Üniversitesi'nde "İslam Düşüncesi Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi" kuruldu.
Yayımlanan yönetmelik, üniversitenin örgüt yapısı içinde kurulan “İslam düşüncesi çalışmaları” adlı merkeze, üniversite bütçesi ve personelini kullanarak pek çok görev ve yetki verilmesini içeriyor.
'İSLAM DÜŞÜNCESİ' TOPLANTILARI YAPILACAK
Merkezin görevleri, "İslam düşüncesi konusunda ulusal ve uluslararası ortak araştırmalar yapmak, konferans, çalıştay, sempozyum, seminer gibi toplantılar düzenlemek, bilimsel toplantılar yapmak, eğitim ve sertifika programları yapmak" olarak tanımlanıyor.
Merkezin kurulmasına ise 2547 sayılı YÖK Yasası'nın 7’inci maddesinin, birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesi dayanak olarak gösteriliyor.
Yasal dayanak olarak gösterilen maddede ayrıca, "YÖK’ün kalkınma planlarında belirlenen ilke ve hedeflerini gözeterek, üniversitelerde fakülte, enstitü, yüksekokul ve çeşitli birimler açılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na öneride bulunur" deniyor.
Yönetmeliğin 5’inci maddesinde merkezin amaçları ise şöyle sıralanıyor:
MERKEZE PEK ÇOK YETKİ VERİLİYOR
Bu amaçları gerçekleştirebilmek için de "merkezin faaliyet alanları" olarak şunlar belirleniyor:
REKTÖR İSTEDİĞİ KİŞİYİ SEÇEBİLECEK
Merkezin yönetim organları müdür, yönetim ve danışma kurullarından oluşurken, müdürü, 5 kişiden oluşan yönetim kurulunu ve 12 kişiden oluşan danışma kurulu üyelerini rektörün seçmesi öngörülüyor. Buna göre rektör, danışma kurulu üyelerini üniversite öğretim elemanları ile diğer kamu kurumları ya da özel kuruluş temsilcilerinden ve yurt dışından uzmanlar arasından seçebiliyor.
Bu yetkilerle birlikte Marmara Üniversitesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yaptığı faaliyetleri yapabilecek parasal güç ve yetkilerle donatılmış olacak.