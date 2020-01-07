Marmara Üniversitesi'nden atılan öğrencinin maaşına yıllar sonra haciz geldi

2007 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü’nü kazanan ve Türkiye Kürek Federasyonu tarafından kendisine verilen belgeyle kaydolan İhsan Kaan Terman, rektörlük tarafından belgenin 'usulüne göre düzenlenmemiş olduğu' gerekçesiyle okuldan atıldı. Konuyu yargıya taşıyan Terman'ın maaşına yıllar sonra Rektörlük tarafından haciz getirildi.

2007 yılında Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Antrenörlük Bölümü’nü kazanan İhsan Kaan Terman, Türkiye Kürek Federasyonu tarafından o dönem kendisine verilen millilik belgesini ibraz ederek okula kaydoldu. Bir yılın sonunda, rektörlük, "millilik belgelerinin usulüne göre düzenlenmemiş" olduğunu söyleyerek Terman’la birlikte üç öğrenciyi okuldan attı.

Öğrenciler, kayıtlarının silinmesinin iptali istemiyle 2009 yılında rektörlüğe dava açtı. Mahkeme ise yönetmeliğin değiştiğini, Gençler Balkan Kürek Şampiyonası’nın milli sporcu belgesi verilmesini gerektiren nitelikte bir yarışma olmaktan çıkarıldığını, bu yüzden düzenlenen millilik belgelerinin usulüne uygun olmadığını söyleyerek davanın reddine karar verdi. Böylelikle mağdur edilen, bir kısmı şehir değiştirmek durumunda kalan öğrenciler, başka üniversitelerin antrenörlük bölümlerinde okumak zorunda bırakıldı.

'SPORCULAR 5 YIL BOYUNCA MAĞDUR EDİLDİ'

soL'a konuşan İhsan Kaan Terman, kendilerine "usulüne göre düzenlenmediği" gerekçesiyle okuldan atılmalarına neden olan belgeleri Türkiye Kürek Federasyonu'nun hazırladığını söyledi.

Terman şöyle konuştu:

"Yani, sen ülkeni uluslararası alanda temsil edeceksin (ve müsabakada dereceye gireceksin) ama kâğıt üstünde, resmi anlamda milli sporcu sayılmayacaksın! Bu yanlıştan daha sonra 2011’de döndüler ve yeniden değiştirdikleri yönetmeliğe göre 'Balkan Kürek Şampiyonası' C-milli kategorisinde değerlendirilmeye başlandı. İş işten geçtikten sonra… 5 yıl boyunca sporcuları mağdur ettiler. Peki, o dönem bize 'usulüne göre düzenlenmemiş' milli sporcu belgesi düzenleyen Türkiye Kürek Federasyonu’na ne oldu? Bilmiyoruz. Çünkü değişen yönetmeliğe göre belgelerin düzenlenmesinden onlar sorumluydular. Üstelik o yıl devletten millilik bursu da almıştık. E, kardeşim, hem bu hakları veren sensin hem de 'bir yanlışlık oldu' diyerek, üniversiteden bizi atan sensin!"

MAAŞINA HACİZ GELDİ

Aradan 11 yıl geçtikten sonra, yeniden aynı üniversitenin aynı bölümüne kaydolan ve Taksim’de bir otelde yarı zamanlı garson olarak çalışan İhsan Kaan Terman, maaşına haciz geldiğini öğrendi. Buna göre, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Terman'dan açılan davanın yargılama giderlerini, avukatlık, posta ücretlerini faiz ve masraflarıyla birlikte talep ediyordu.

Terman konuyla ilgili "Aldığım asgari ücret oranındaki aylığıma devletin, şirketlerin dışında üniversite de göz dikti şimdi. Yıllarca beni aramışlar, bankalara yazı yazmışlar… Öğrencisine, yurttaşına bu kadar düşmanlaşmış, kin besleyen bir düzen olamaz. Biz onurumuzla bir yandan okumanın bir yandan çalışmanın mücadelesini verirken, onlar 'halkı nasıl soyabilirim' onun derdinde. Bu işin takipçisi olacağım" diye konuştu.