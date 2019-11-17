Marmara Üniversitesi öğrencileri kantin zamları nedeniyle toplu dilekçe verdi

Öğrencilerin kantin zamlarına karşı verdikleri dilekçenin ardından para cezası kesilen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kantini, zamlı tarife uygulamayı sürdürüyor. Fiyat artışlarından rahatsız olan öğrenciler ise durumun takipçisi olacağını belirtti.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kantine gelen zamlar nedeniyle dilekçe topladı.

310 tane dilekçe toplayan üniversite öğrencileri, topladıkları dilekçeleri Rektörlük ile Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı'na gönderilmek üzere teslim etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Dilekçelerin tesliminden bir hafta sonra, Marmara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndan (SKS) gelen yetkililer, ucuz fiyatlı bazı ürünler dışındaki diğer ürün ve yemeklerin fiyatlarının asılı olmaması üzerine kantin sahibine para cezası kesti. Yetkililer daha sonra da üniversitenin bütün kampüslerinde geçerli olan fiyat listesini kantin duvarına astırdı.

ZAMLI FİYATTAN SATIŞ SÜRÜYOR

SKS’nin bu hamlesi üzerine bisküvi gruplarından yemeklere kadar bütün ürünlerin fiyatları indi. Öte yandan fiyat listesi tanımayan kantin sahibinin, listedeki bazı ürünleri cezaya rağmen eski fiyattan satmaya devam ettiği öğrenildi.

Öğrencilerin aktardığı bilgiye göre, SKS’nin astığı listede fiyatı 4,50 TL olan porsiyon patates kızartmasına 7 TL istendi. Bunun üzerine itiraz eden aldığı ürünün fişini isteyen öğrenciye, kantin çalışanı ürünlere ayrı ayrı fiş kesmediğini söyleyerek, üzerinde “Yiyecek: 7TL” yazılı bir fiş verdi.

Kantin sahiplerinin güncel fiyat listesini tanımayıp öğrencilere fiyatlarının çok üstünde ürün satması nedeniyle zor durumda kaldığını belirten üniversite öğrencileri, fiyatlar düzeltilinceye kadar konunun takipçisi olacağını söyledi.