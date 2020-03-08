Marmara Denizi’nde deprem… İstanbul’da da hissedildi!

Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Yalova açıkları olan deprem İstanbul'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, bugün saat 07.21 sıralarında Marmara Denizi'nde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
#Deprem
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 3.30 km. Merkez (Yalova)
Tarih-Saat : 08.03.2020, 07:21:04 TSİ
Enlem : 40.6908 N
Boylam : 29.2433 E
Derinlik : 9.91 km
Detay : https://t.co/7lh87tXZil@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2020