Marketlerde salgın paniği manzaraları

Sağlık Bakanı’nın dün ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından bugün market ve eczanelerde kolonya, maske, tuvalet kağıdı, makarna ve un rafları boşaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün gece saatlerinde Türkiye’de ilk koronavirüs vakasını açıklamasının ardından bugün market ve eczanelerde büyük bir yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Bakırköy’de gittiğimiz bir markette olağandışı bir kalabalık gözlenirken, özellikle ekmek, makarna, un, bakliyat ve tuvalet kağıdı raflarının boşaldığını gördük.

Raflara yeni ürünleri yerleştirmeye çalışan market çalışanları sabahtan beri olağandışı yoğunluk yaşandığını belirterek “Kim ne bulursa alıyor” dedi.

Bazı müşterilerin maskeli olduğu görüldü.

Bazı çalışanlarsa yaşlı bir müşterilerinin “15 gün satışlar durdurulacakmış, doğru mu” diye sorduğunu, halkın söylentiler nedeniyle panik içinde olduğunu anlattı.

Bir eczane çalışanı ise sabahtan bu yana özellikle dezenfektan, kolonya ve maske almaya gelenlerin yoğun olduğunu, maske ve dezenfektan tedarikinde ise sorun yaşadıklarını anlattı.

Ankara ise bazı marketlerde bir kişinin 2 şişeden fazla kolonya alınmasına izin verilmediğine ilişkin uyarılar asıldığı belirtiliyor.

Güneşli’de bir markette çekilen videoya da “koronavirüs” paniği böyle yansıdı:

