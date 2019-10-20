Mardin'in 156 köyünde eğitime 5 gün ara

Mardin Valiliği'nce Nusaybin, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerindeki Suriye sınır hattında bulunan 156 köyde, eğitime 5 gün ara verildiği açıklandı.

Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin sınıra yakın bölgelerinde bulunan 55 köy ve mezra ile Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime 5 gün ara verildi.

Şırnak ve Mardin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Şırnak'ın İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinin Suriye sınırındaki 55 köy ve mezra okulu ile Mardin'in Nusaybin ilçesinin tamamında, Artuklu ile Kızıltepe ilçelerinde ise Suriye sınırına yakın yerleşim yerlerindeki toplam 156 okulda 21-25 Ekim'de eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, eğitime ara verilen okulların isimlerinin kaymakamlıklar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri tarafından duyurulduğu aktarıldı.