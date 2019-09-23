Mardin'de patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK tarafından tuzaklanan EYP'nin infilak etmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraşan Yusuf Kurt, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin'e bağlı Dağiçi Mahallesi’nde meydana geldi.

Mardin Valiliği'nce de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şöyle denildi:

"22.09.2019 günü saat: 17.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Dağiçi Mahallesinde Yusuf Kurt isimli vatandaş daha önceden arazinin takibi amacıyla araziye yerleştirilen fotokapan cihazıyla uğraştığı sırada fotokapanın bulunmuş olduğu yere teröristlerce döşenmiş olan EYP patlaması neticesinde yaralanmıştır.

Yaralı şahıs 112 ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Midyat Devlet Hastanesi'nde yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir."