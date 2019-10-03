Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek hakkında suç duyurusu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Erdoğan tarafından görevinden istifa ettirilen eski başkan Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gökçek, Ankara’da içme suyunun kirli olduğunu iddia ederek, mevsimsel yaşanan hastalıkları bu kirliliğe bağlamış ve konu ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında bulunmuştu.

Gökçek'in iddiaları hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş harekete geçti. Yavaş, Gökçek hakkında halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla mesnetsiz iddialarda bulunduğu gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

KAMU DAVASI AÇILIP CEZALANDIRILMALI

Mansur Yavaş, konu ile ilgili paylaşımları nedeniyle Gökçek hakkında soruşturma yürütülüp kamu davası açılmasını ve cezalandırılmasını talep etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konu ile ilgili sorular hakkında “İçme sularında geçmiş yıla göre bir farklılık olmadığı, gelen hastaların sıklığının da sayısının da geçen yıldan ciddi anlamda farklı olmadığını gördük. Salgın mevsimsel ve dönemsel. En azından sulardan olmadığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.