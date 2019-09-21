Mansur Yavaş hakkındaki dava başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın avukatlık yaptığı döneme ilişkin yerel seçim öncesi gündeme getirilen davanın görülmesine başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan açılan dava görülmeye başlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, davanın ilk duruşmasında Yavaş yurt dışında bulunması nedeniyle, müşteki Necmettin Keskin de "can güvenliği" iddiasıyla hazır bulunmadı.

Yavaş’ın avukatı Mustafa Ekici, “Müştekinin can güvenliği meselesi varsa bunu ilgili birimlere bildirmesi gerekirdi. Biz bunun doğru olmadığı kanaatindeyiz. Kişilerin huzur ve sükunu bozma suçu şikayete bağlı bir suçtur. 6 aylık şikâyet süresi geçirilmiştir. Bizce derhal beraat kararı verilmeli” talebinde bulundu.

Mahkeme Yavaş’ın mazeretinin kabulüne, bir sonraki duşuma günün bildirilmesi için açıklamalı çağrı çıkartılmasına, yurtdışı çıkış yasağı konulması ve sanık hakkındaki yakalama emrinin çıkartılması talebinin ise reddine karar verdi.