Mansur Yavaş davası başladı

Mansur Yavaş'ın 'görevi kötüye kullanma' iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. Yavaş, 'Bir suç makinesi olan, evrakta sahtecilik yapan, çocuk pornosu gibi adi bir suçtan yargılanan bir sanığın iftiralarına muhatap olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını buraya diken şahısları kınıyorum' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında görevi kötüye kullanma ve kişilerin huzur ve sükununu bozma iddiasıyla açılan "Senet davası"nın ikinci celsesi bugün yapıldı.

Odatv'nin haberine göre, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya katılan Yavaş, özetle şunları söyledi:

"Suçlamaları kabul etmiyorum. Bu tamamen siyasi bir davadır. Ortada herhangi bir suç yok. Bir suç makinesi olan, evrakta sahtecilik yapan, çocuk pornosu gibi adi bir suçtan yargılanan bir sanığın iftiralarına muhatap olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanını buraya diken şahısları kınıyorum. Derhal beraat kararı verilmesini istiyorum."

Yavaş'ın beyanından sonra Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, aleyhte hüküm verilmesi halinde hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını isteyip istemediğini sordu. Yavaş, "Lehime hükümlerin uygulanmasını istiyorum. Yasa böyle olduğu için söylüyorum, yoksa suçum yok" karşılığını verdi.

KESGİN KONUŞTU

Şikayetçi Necmettin Kesgin ise Yavaş'ın birçok suç işlediğini öne sürüp, şikayetçi olduğunu söyledi. Kesgin, iddialarını uzun uzun anlatmaya başlayınca Mahkeme Başkanı Şatır, iddianamedeki suçlamalarla sınırlı kalması uyarısında bulundu.

Duruşmada zaman zaman Kesgin ile Yavaş'ın avukatları arasında tartışma yaşanınca, Başkan Hasan Şatır, "Mahkeme şov yeri değildir" uyarısında bulundu. Kesgin'in Avukatı Özgür Ilgaz, Yavaş'ın, "Suç makinesi" sözüne karşılık, müvekkilinin herhangi bir adli kaydı olmadığını savundu. Başkan Yavaş da, "Yargılandı, hepsinden mahkum oldu. Erteleme olduğu için sabıka kaydı gözükmüyor" karşılığını verdi.