Mansur Yavaş: Bu olayın arkasında iki kişi var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki suç duyurusunun arkasında iki kişi olduğunu belirtirken, 'Biri bu kararları alan belediye yönetimi ve başkanı, o da savcılığa bunların hesabını verecek yakında' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV’de İrfan Değirmenci’nin programında Sinan Aygün’ün rüşvet iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. "15 Temmuz başarılı olsaydı, en karlı bunlar olacaktı” diyen Yavaş “Sadece rant için, belediye başkanını haksız para almakla suçlamak, hayatında harama bulaşmamış insanı böyle karalamak ne demek?” ifadesini kullandı.

Hakkındaki suç duyurusunun arkasında iki kişi olduğunu belirten Yavaş, "Biri bu kararları alan belediye yönetimi ve başkanı, o da savcılığa bunların hesabını verecek yakında" dedi.

Kendisine rüşvet iddiasında bulunanların hiçbir siyasi partiden destek görmediğini belirten Yavaş “Arkalarında tek duran, kararı alan başkan ve dönemin belediye meclisi. Zaten birkaç konuda gittik ama Gökçek hakkında FETÖ’ye finans sağlamak konusunda savcılığa gideceğiz. Gerçekten FETÖ’yle mücadele edilecekse, sadece yelpaze sallayanlarla, Bank Asya’ya para yatıranların değil, bu para babalarının, güç sahiplerinin, ben istediğim zaman istediğimi yaparım diyenlerin ortadan kalkması lazım. İşte o zaman tam olarak cumhurbaşkanının dediği gibi bir hesap sorma dönemi ortaya çıkacak. Yoksa bu benden denirse bu işlerin sonu gelmez” dedi.

Aygün’ün ruhsat için tekrar başvurduğunu belirten Yavaş “İnceleyeceğiz. Bu değersiz dediği inşaatının planında hiç sayılmayan kocaman AVM’yi saklamışlar, fili kibrit kutusuna saklamışlar yani. Kanun ne derse o olacak, belediye meclisinde de bu konuda hemfikiriz. Biz işimizi yargıyla çözeceğiz, kimseyi suçlamayacağız. Aygün için ‘CHP’li’ diyorlar. Babamın oğlu olsa fark etmez. Biz asla yolsuzluğa bulaşmayacağız. Şirketlerden yanlış yapan olursa da affetmeyiz” dedi.