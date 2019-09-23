Mansur Yavaş: Benim adaylığım açıklandıktan sonra 850 kişi işe alınmış, onları işten çıkarttık

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Benim adaylığım açıklandıktan sonra 850 kişi işe alınmış. Bu etik değil. Onları tabii ki çıkarttık işten' dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, FOX TV’de yayımlanan Çalar Saat Programının konuğu oldu. İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Yavaş, “Benim adaylığım açıklandıktan sonra 850 kişi işe alınmış. Bu etik değil. Onları tabii ki çıkarttık işten” dedi. "Cumhurbaşkanı ile yaptığımız toplantı oldukça iyi geçti" diyen Yavaş, Ankara'da AKP ilçe başkanlarının kendisine hâlâ hayırlı olsuna gelmediğini söyledi. Ankara Belediyesi’nde geldiklerinde 1600 araç olduğunu, bunu 700'e düşürdüklerini söyleyen Yavaş, "İsrafı ortadan kaldırdık. 136 milyon lira bütçe fazlası verdik ilk 100 gün içerisinde" diye konuştu.