Manisa’da yeni koronavirüs şüphesi: Hastaneden açıklama geldi

Manisa’da umreden gelen bir kişi yüksek ateş şikayeti sonrası hastaneye kaldırıldı. Hasta yeni koronavirüs şüphesiyle Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Manisa’da umreden gelen bir kişi yüksek ateş ile hastaneye geldi.

Manisakulishaber’in haberine göre, Manisa’da bulunan Özel Grandmedical Hastanesi’ne başvuran hasta daha sonra Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Özel Grandmedical Hastanesi Başhekimi Dr. Mümtaz Kahya, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hastanın umreden gelen bir hasta olduğunu belirten Başhekim Dr. Kahya, “Hastanemize müracaat eden yurt dışından (Umre’den) gelen hastada yüksek ateş mevcuttu. Gerekli tıbbi önlemler alınarak şüpheli vaka olarak değerlendirilip başka bir hastaneye sevk edilmiştir” açıklamasında bulundu.

Umreden gelen hastanın kan tahlili sonucun pozitif veya negatif olduğuna dair henüz bir bilgi gelmedi.